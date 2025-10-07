INSS

Servidor com salário de R$ 24 mil comprou Porsche de R$ 787 mil

Carro foi adquirido por Thaisa Hoffmann, mulher de procurador do INSS Virgílio Filho, afastado pela Sem Desconto

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 06:37

A mulher do ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Filho, comprou um SUV Porsche Cayenne híbrido de R$ 789 mil enquanto o marido atuava para facilitar os descontos de aposentados da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag).