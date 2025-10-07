Servidor com salário de R$ 24 mil comprou Porsche de R$ 787 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 06:37
A mulher do ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Filho, comprou um SUV Porsche Cayenne híbrido de R$ 789 mil enquanto o marido atuava para facilitar os descontos de aposentados da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag).
Thaisa Hoffmann, mulher de Virgílio, realizou a compra por meio de sua empresa, a THJ Consultoria, em 20 de agosto de 2024, em uma concessionária de Curitiba (PR). O valor pago foi de R$ 787.312,00. A informação consta de documentos sigilosos enviados à CPMI do INSS no Congresso.