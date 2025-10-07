Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Servidor com salário de R$ 24 mil comprou Porsche de R$ 787 mil

Carro foi adquirido por Thaisa Hoffmann, mulher de procurador do INSS Virgílio Filho, afastado pela Sem Desconto

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 06:37

INSS: servidor com salário de R$ 24 mil comprou Porsche de R$ 787 mil
INSS: servidor com salário de R$ 24 mil comprou Porsche de R$ 787 mil Crédito: Porsche / reprodução

A mulher do ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Filho, comprou um SUV Porsche Cayenne híbrido de R$ 789 mil enquanto o marido atuava para facilitar os descontos de aposentados da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag).

Thaisa Hoffmann, mulher de Virgílio, realizou a compra por meio de sua empresa, a THJ Consultoria, em 20 de agosto de 2024, em uma concessionária de Curitiba (PR). O valor pago foi de R$ 787.312,00. A informação consta de documentos sigilosos enviados à CPMI do INSS no Congresso.

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

Mais recentes

Imagem - Vereadores são flagrados dançando em cima de mesas após sessão na Câmara Municipal

Vereadores são flagrados dançando em cima de mesas após sessão na Câmara Municipal
Imagem - Árvore em chamas cai em cima de carro e mata motorista

Árvore em chamas cai em cima de carro e mata motorista
Imagem - Resultado da Lotomania 2832, desta segunda-feira (6)

Resultado da Lotomania 2832, desta segunda-feira (6)

MAIS LIDAS

Imagem - A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU
01

A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU

Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar
02

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas e salários de até R$ 5,3 mil
03

Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas e salários de até R$ 5,3 mil

Imagem - Colégio particular de Salvador abre 40 vagas de bolsas 100% integrais
04

Colégio particular de Salvador abre 40 vagas de bolsas 100% integrais