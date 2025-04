CRIME

Servidor do Ministério da Saúde é morto a marretadas após se recusar a vender carro

Suspeito, conhecido como "Chacal", confessou o crime e levou polícia ao local onde escondeu o corpo

Joselito Costa Malta, servidor de 59 anos do Ministério da Saúde, foi assassinado no Distrito Federal após se recusar a vender seu carro para um conhecido. O crime ocorreu no dia 11 de março, mas o desaparecimento só foi confirmado em 17 de março, quando o veículo da vítima foi encontrado incendiado. >

Segundo o portal Terra, no dia do crime, o suspeito foi à casa do servidor para realizar um serviço de elétrica, mas teria planejado roubar o veículo. Ao perceber que o carro já havia sido vendido, Chacal decidiu matar Joselito com golpes de marreta. Com a ajuda do filho, um adolescente de 17 anos, ele escondeu o corpo em um matagal próximo à DF-130 e limpou a cena do crime para eliminar evidências. >