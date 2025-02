COMPRAS ONLINE

Shopee é multada em mais de R$ 750 mil por não devolver dinheiro de consumidores arrependidos

Defesa do Consumidor garante ao consumidor um prazo de sete dias corridos para desistir da compra

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 07:49

Shopee oferece 100 vagas em curso gratuito Crédito: Reprodução

A Shopee recebeu uma multa de R$ 762.309,01 por não devolver o valor integral pago por consumidores que realizaram compras na plataforma, se arrependeram e devolveram dentro do prazo legal permitido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). A multa foi aplicada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Nos casos de contratação fora do estabelecimento comercial, como compras pela internet, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu artigo 49, garante ao consumidor um prazo de sete dias corridos para desistir da compra, com direito à restituição imediata e integral dos valores pagos, sem necessidade de justificativa. >

A investigação conduzida pela 14ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte revelou que a Shopee retém os impostos incidentes sobre importação, mesmo quando o consumidor solicita o reembolso dentro do prazo legal, violando o artigo 49 do CDC. Essa prática foi confirmada tanto por meio de fiscalização eletrônica quanto pela própria política da empresa divulgada em seu site. Ou seja, a Shoppe estava impedindo os consumidores de exercerem o direito de arrependimento em compras internacionais realizadas na plataforma.>

Na ação, o MPMG enfatizou que eventuais dificuldades na devolução de tributos devem ser resolvidas entre o fornecedor e os órgãos fiscais competentes, sem transferir essa responsabilidade ao consumidor, que é a parte mais vulnerável na relação de consumo. Em sua defesa, a empresa alegou que informa previamente os consumidores sobre a retenção dos impostos em casos de devolução de produtos adquiridos em transações internacionais. >