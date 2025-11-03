Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Simpático como a mãe: príncipe visita cartão postal, vira alvo de fotos e aperta a mão de turistas

Essa é a 1ª visita oficial do príncipe ao Brasil; ele é o anfitrião do Earthshot Prize, prêmio considerado o “Oscar da sustentabilidade” que acontece na quarta-feira (5), no Museu do Amanhã

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:24

Simpático como a mãe: príncipe visita cartão postal, vira alvo de fotos e aperta as mãos dos turistas
Simpático como a mãe: príncipe visita cartão postal, vira alvo de fotos e aperta a mão de turistas Crédito: Reprodução

Herdeiro do trono britânico, o príncipe William chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (3) para cumprir uma agenda voltada à pauta ambiental. Durante uma cerimônia realizada no Pão de Açúcar, na Urca, ele recebeu um dos símbolos mais tradicionais da cidade: as chaves do município. 'Foi uma honra receber as chaves da cidade no icônico Pão de Açúcar', postou o príncipe em uma rede social. Essa é a primeira visita do primogênito da princesa Diana, que morreu em 1997, e do príncipe Charles.

Simpático como a mãe: príncipe visita cartão postal, vira alvo de fotos e aperta as mãos dos turistas

Simpático como a mãe: príncipe visita cartão postal, vira alvo de fotos e aperta as mãos dos turistas por Divulgação
Simpático como a mãe: príncipe visita cartão postal, vira alvo de fotos e aperta as mãos dos turistas por Divulgação
Simpático como a mãe: príncipe visita cartão postal, vira alvo de fotos e aperta as mãos dos turistas por Divulgação
Simpático como a mãe: príncipe visita cartão postal, vira alvo de fotos e aperta as mãos dos turistas por Divulgação
Simpático como a mãe: príncipe visita cartão postal, vira alvo de fotos e aperta as mãos dos turistas por Reprodução
Simpático como a mãe: príncipe visita cartão postal, vira alvo de fotos e aperta as mãos dos turistas por Divulgação
Simpático como a mãe: príncipe visita cartão postal, vira alvo de fotos e aperta as mãos dos turistas por Divulgação
príncipe william por Reprodução | Instagram
príncipe william por Reprodução | Instagram
príncipe william por Reprodução | Instagram
Princípe William tomou medida drástica contra o tio por Reprodução | Instagram
Príncipe William por Reprodução
Príncipe William por Shutterstock
Valor por YouTube
1 de 14
Simpático como a mãe: príncipe visita cartão postal, vira alvo de fotos e aperta as mãos dos turistas por Divulgação

Ao longo do trajeto, William foi alvo de muita curiosidade por parte dos turistas que estavam visitando a atração turística. Vários celulares foram erguidos para registrar imagens do príncipe. Sorridente, ele apertou as mãos dos turistas. A cerimônia contou com a presença do prefeito Eduardo Paes e reuniu autoridades sob forte esquema de segurança.

De acordo com informações do G1 RJ, o príncipe ficou encantado com o visual da cidade e falou um pouco com o prefeito sobre a questão da segurança do Rio e os episódios de violência da semana passada, quando 121 pessoas morreram em uma megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão.

O Príncipe de Gales desembarcou na capital fluminense por volta das 11h40, em sua primeira visita oficial ao Brasil. Ele passou cerca de 15 minutos no trajeto até o heliponto do Pão de Açúcar, onde recebeu a chave da cidade, uma versão bem menor das usadas na cerimônia de entrega para o Rei Momo antes do carnaval.

William é o anfitrião do Earthshot Prize, prêmio internacional que reconhece projetos de inovação e preservação ambiental — considerado o “Oscar da sustentabilidade”. A cerimônia oficial do Earthshot Prize acontece na quarta-feira (5), no Museu do Amanhã, na Zona Portuária. A premiação distribuirá £1 milhão (R$ 6,5 milhões) a cinco soluções ambientais inovadoras.

O prefeito Eduardo Paes disse que, durante a visita, conversou com o príncipe sobre as belezas do Rio e que a cidade faz parte da história da família dele. "Falei da natureza e que o pai dele já esteve aqui", disse o prefeito. O último membro da realeza britânica a visitar a cidade foi o príncipe Harry, em 2012. Já o pai de William, o atual Rei Charles III, esteve no Rio em 2009, também para promover ações ligadas ao desenvolvimento sustentável.

Mais recentes

Imagem - Inmet emite alerta de temporal para oito estados brasileiros

Inmet emite alerta de temporal para oito estados brasileiros
Imagem - Fim do IPTV? Entenda operação que tirou do ar mais de 30 streamings piratas

Fim do IPTV? Entenda operação que tirou do ar mais de 30 streamings piratas
Imagem - Pai confessa ter matado filho autista de 11 anos asfixiado: 'Não tem justificativa'

Pai confessa ter matado filho autista de 11 anos asfixiado: 'Não tem justificativa'

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada