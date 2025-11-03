HERDEIRO DO TRONO

Simpático como a mãe: príncipe visita cartão postal, vira alvo de fotos e aperta a mão de turistas

Essa é a 1ª visita oficial do príncipe ao Brasil; ele é o anfitrião do Earthshot Prize, prêmio considerado o “Oscar da sustentabilidade” que acontece na quarta-feira (5), no Museu do Amanhã

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:24

Herdeiro do trono britânico, o príncipe William chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (3) para cumprir uma agenda voltada à pauta ambiental. Durante uma cerimônia realizada no Pão de Açúcar, na Urca, ele recebeu um dos símbolos mais tradicionais da cidade: as chaves do município. 'Foi uma honra receber as chaves da cidade no icônico Pão de Açúcar', postou o príncipe em uma rede social. Essa é a primeira visita do primogênito da princesa Diana, que morreu em 1997, e do príncipe Charles.

Ao longo do trajeto, William foi alvo de muita curiosidade por parte dos turistas que estavam visitando a atração turística. Vários celulares foram erguidos para registrar imagens do príncipe. Sorridente, ele apertou as mãos dos turistas. A cerimônia contou com a presença do prefeito Eduardo Paes e reuniu autoridades sob forte esquema de segurança.

De acordo com informações do G1 RJ, o príncipe ficou encantado com o visual da cidade e falou um pouco com o prefeito sobre a questão da segurança do Rio e os episódios de violência da semana passada, quando 121 pessoas morreram em uma megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão.

O Príncipe de Gales desembarcou na capital fluminense por volta das 11h40, em sua primeira visita oficial ao Brasil. Ele passou cerca de 15 minutos no trajeto até o heliponto do Pão de Açúcar, onde recebeu a chave da cidade, uma versão bem menor das usadas na cerimônia de entrega para o Rei Momo antes do carnaval.

William é o anfitrião do Earthshot Prize, prêmio internacional que reconhece projetos de inovação e preservação ambiental — considerado o “Oscar da sustentabilidade”. A cerimônia oficial do Earthshot Prize acontece na quarta-feira (5), no Museu do Amanhã, na Zona Portuária. A premiação distribuirá £1 milhão (R$ 6,5 milhões) a cinco soluções ambientais inovadoras.