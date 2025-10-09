INVESTIGAÇÃO

Sindicato deu informação falsa ao INSS sobre irmão de Lula, diz CGU

Controladoria afirma que o Sindnapi, entidade em que irmão de Lula é vice-presidente, prestou informações consideradas “falsas” ao INSS

Metrópoles

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 12:33

José Ferreira da Silva Crédito: Reprodução

A Controladoria-Geral da União (CGU) afirma em documento enviado à CPMI do INSS que o Sindnapi omitiu ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a presença do irmão do presidente Lula (PT) José Ferreira da Silva no sindicato. O Sindinapi é alvo de busca e apreensão nesta quinta-feira (9/10), em nova fase da Operação Sem Desconto, que apura a farra do INSS revelada pelo Metrópoles.