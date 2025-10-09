Acesse sua conta
Sindicato deu informação falsa ao INSS sobre irmão de Lula, diz CGU

Controladoria afirma que o Sindnapi, entidade em que irmão de Lula é vice-presidente, prestou informações consideradas “falsas” ao INSS

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 12:33

José Ferreira da Silva
José Ferreira da Silva Crédito: Reprodução

A Controladoria-Geral da União (CGU) afirma em documento enviado à CPMI do INSS que o Sindnapi omitiu ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a presença do irmão do presidente Lula (PT) José Ferreira da Silva no sindicato. O Sindinapi é alvo de busca e apreensão nesta quinta-feira (9/10), em nova fase da Operação Sem Desconto, que apura a farra do INSS revelada pelo Metrópoles.

Pela lei, diz a CGU no documento ao qual a coluna teve acesso, o sindicato não poderia ter em seu quadro de diretores pessoas ligadas a agentes públicos, como o presidente da República, ao assinar o acordo com o INSS para efetuar descontos de aposentados e pensionistas.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

