‘Sinto que não fico muito na Terra’: turista enviou mensagem à namorada antes de morrer afogado

Jovem morreu após se afogar no mar com o sobrinho de 10 anos; ficou desaparecido na água por cerca de uma hora e meia

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 12:55

O jovem Thauan Pedro, 20 anos, que morreu após se afogar no mar com o sobrinho, 10, em Praia Grande, no litoral de São Paulo (SP), disse em mensagem enviada à namorada que sentia que não ficaria muito tempo na Terra. A conversa foi compartilhada nas redes sociais pela influenciadora digital Nicole Gomes. Thauan se afogou na sexta-feira (2) e ficou desaparecido na água por cerca de uma hora e meia, enquanto a criança foi resgatada em estado grave pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e levada ao Hospital Irmã Dulce. As informações são do G1.

Namorada da vítima, Nicole, que tem mais de 200 mil seguidores, divulgou nas redes sociais mensagens que trocou com o namorado, onde ele revelava a sensação de que não viveria muito. Em uma das mensagens divulgadas, ela pede que o namorado pare de falar sobre o assunto, dizendo que estava repreendido e que não gostava disso. Do outro lado, o jovem explicou que se tratava de um sentimento. “Eu sinto que não fico muito na Terra. Sei lá, pensamento maluco”, escreveu Thauan. A namorada respondeu dizendo que ele estava doido, e o rapaz entrou no clima da brincadeira: “Menino maluquinho”.

O assunto morte voltou a ser tratado em outra conversa: “Será que vou estar vivo?”, questionou o jovem. Descartando qualquer possibilidade de uma morte prematura, a namorada rebate o jovem: “Por que não estaria?”. Ele responde: “A vida é curta, bebê”. Sem encontrar fundamentos nas falas do namorado, a influencer pondera: “Mas não tão curta assim né, kkkk. Você só tem 19 (anos)”. Do outro lado, Thauan argumenta: “Mas vai saber né, meu amigo morreu atropelado com 18, voltando do serviço”.

Nicole e Thauan se conheceram quando tinham 15 anos. “Nos afastamos com 17, nos reencontramos com 19, e eu te perdi aos 20”, lamentou. Numa das mensagens trocadas com o jovem, ela diz que eles vão viver juntos para sempre. “Vamos casar, de verdade”. Ele questiona: “Você jura mesmo?”. Ela garante: “Você vai me ver de noiva. Eu juro”. Cético, ele a confronta: “Não pode fazer promessa que não pode cumprir”.

O corpo de Thauan foi velado e sepultado no domingo (4), no cemitério da Vila Formosa, em São Paulo. Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), a ocorrência foi registrada na praia do bairro Paquetá. Banhistas informaram que duas pessoas haviam desaparecido na água, e equipes iniciaram buscas aquáticas com apoio aéreo.