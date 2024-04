CASQUINHA DIFERENCIADA

Skunk gourmet: Polícia apreende pacotes de 'supermaconha' de sabor exótico

Segundo a PRF, um veículo Ford Fiesta chamou a atenção da equipe de policias por utilizar lâmpadas de Led nos faróis, uma alteração proibida pela regulamentação de trânsito. O carro era dirigido por um homem que se identificou dono do veículo, que afirmou que trabalha como motorista de aplicativo em Varginha, no estado de Minas Gerais, local de sua residência e para onde estava retornando.

Durante a fiscalização do veículo, a equipe sentiu um forte cheiro de droga no seu interior e após iniciarem uma vistoria encontraram uma mala no banco traseiro e uma sacola preta no assoalho.