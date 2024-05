PARTE DOS "PRACINHAS"

Walter Hertel, brasileiro enviado para lutar na Segunda Guerra Mundial, morre aos 101 anos

Também conhecido como Bubi Hertel, o ex-combatente era natural de Jaraguá do Sul, município no norte de Santa Catarina. A prefeitura de Jaraguá do Sul decretou três dias de luto oficial em homenagem à morte de Walter.