Bebê de quatro meses entra em coma alcoólico após tomar mamadeira de vinho

A criança teria consumido a bebida alcoólica após a mãe confundir a bebida com água, no momento de diluir o leite da mamadeira

Um bebê, de apenas quatro meses de vida, acabou entrando em coma álcoolico por ingestão excessiva de vinho. A criança ficou internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital pediátrico no sul da Itália.

Conforme relatado por uma agência de notícias do país, o bebê teria consumido a bebida alcoólica após a mãe confundir a bebida com água, no momento de diluir o leite da criança. A mãe teria dito que a confusão se deu porque a embalagem que continha a bebida era uma "garrafa escura".