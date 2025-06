NOVA TÉCNICA

'Soneca com café' viraliza no TikTok, mas funciona?

Mecanismo consiste na tirada de um cochilo até o café fazer efeito para ganho de maior energia

Larissa Almeida

Publicado em 28 de junho de 2025 às 08:00

Redes sociais ajudam a mudar forma de consumo de café Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Tomar um café e logo em seguida tirar um cochilo pode parecer contraditório, mas essa combinação tem ganhado popularidade após viralizar nas redes sociais, especialmente no TikTok. A ideia é simples: beber uma xícara de café e dormir por cerca de 20 minutos, tempo suficiente para que o corpo descanse antes da cafeína começar a fazer efeito. Mas, afinal, essa técnica funciona mesmo? >

De acordo com Júlia Mascarenhas, nutricionista da Nutrition’all, o mecanismo pode realmente funcionar, mas não é infalível, uma vez que depende da genética e do consumo da cafeína que, a depender da quantidade, pode afetar a resposta. >

“A cafeína, ao entrar no organismo começa a ser absorvida entre 20 e 30 minutos. Durante esse intervalo, algumas pessoas conseguem pegar no sono, especialmente se já estiverem cansadas. Já outras pessoas, que sentem um efeito imediato e sensibilidade a cafeína, podem ter certa dificuldade de relaxar e adormecer”, afirma a especialista. >

Nos casos em que o café com soneca causa o efeito desejado, uma substância chamada adenosina, que se acumula no cérebro e provoca a sensação de cansaço, caem durante o cochilo. Quando a cafeína começa a agir, os receptores já estão parcialmente livres, o que potencializa o estado de alerta. >

Esse efeito acontece porque a cafeína não elimina a adenosina, mas se liga aos mesmos receptores, bloqueando o efeito sedativo deles. A explicação para o aumento da disposição após a técnica está justamente nessa ação combinada de descanso leve com bloqueio da fadiga. >

Apesar dos benefícios, o método não é indicado para todas as pessoas. Quem tem insônia, ansiedade, hipertensão descontrolada, refluxo ou maior sensibilidade à cafeína pode apresentar reações adversas, como agitação, taquicardia e dificuldades para dormir. >

“Vale lembrar que mesmo que a pessoa consiga dormir após ter tomado café, alguns estudos mostram que a arquitetura do sono pode ser prejudicada, atrapalhando passar por todas as fases e ter um sono revigorante de fato”, alerta Júlia Mascarenhas. >

A cafeína interfere no equilíbrio hormonal, retardando a liberação da melatonina – o hormônio responsável por induzir o sono – e alterando os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Isso pode comprometer a recuperação do corpo e a qualidade do sono noturno. >

Em pessoas com distúrbios hormonais, como hipotireoidismo ou síndrome de Cushing, o café pode ainda mascarar sintomas e causar fadiga depois do pico de energia. Além disso, o consumo da bebida em jejum pode desencadear hipoglicemia reativa em algumas pessoas – uma queda rápida no açúcar no sangue que provoca irritabilidade, dor de cabeça e mais cansaço ao longo do dia. >

Para quem não tem restrições e quer testar a técnica, o recomendado é ingerir cerca de 100 mg de cafeína, que é a quantidade presente em uma xícara de café coado ou um expresso, e se deitar imediatamente por até 20 minutos. Exceder essa dose pode gerar efeitos colaterais, especialmente em pessoas sensíveis. O limite diário seguro para adultos, segundo órgãos reguladores internacionais, é de até 400 mg de cafeína, o que equivale a aproximadamente quatro xícaras de café, dependendo do preparo. >