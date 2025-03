REDE SOCIAL

STF mantém bloqueio da Rumble no Brasil por unanimidade

Empresa descumpriu determinação judicial que exigia a indicação de um representante legal no Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta sexta-feira (14) manter a suspensão da rede social Rumble no Brasil. A Primeira Turma da Corte acompanhou o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que determinou o bloqueio da plataforma de vídeos no país. >