NESTA QUARTA-FEIRA

STF retoma julgamento sobre descriminalização do porte de drogas

Até o momento, o placar do julgamento é de 5 votos a 1 para a descriminalização

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quarta-feira (6) o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. O julgamento começou em 2015 e teve a última interrupção em agosto do ano passado, quando o ministro André Mendonça pediu vista e suspendeu, mais vez, a análise do caso.