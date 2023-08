STJ escolhe três ministros do Sudeste e um do Nordeste para lista que será enviada a Lula

Fachada do edifício sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu no início da tarde desta quarta-feira, 23, a lista de quatro nomes que será enviada para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolher dois ministros para a Corte. A partir da lista, o presidente vai nomear dois nomes para preencher as vagas reservadas a desembargadores dos tribunais estaduais e federais.



Dos quatro juízes, três são oriundos do Sudeste. Quase metade da composição atual do STJ (14 dos 30) já é formada por ministros naturais da região.

O juiz apoiado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, o desembargador Carlos Von Adamek, foi o mais votado. Ele é oriundo de São Paulo Os desembargadores José Afranio Vilela, de Minas Gerais, e Elton Leme, do Rio de Janeiro, foram definidos na segunda rodada da votação.

Na terceira rodada (realizada porque os candidatos não haviam atingido antes o número mínimo de 17 votos), o juiz Teodoro Silva, do Ceará, saiu vencedor. Nessa etapa, os desembargadores Honório Gomes, do Pernambuco, e Erivan José, do Piauí, foram desclassificados.

O candidato favorito do ministro Alexandre de Moraes, Airton Vieira, também do TJ-SP, não recebeu votos suficientes na primeira etapa da votação.

As duas vagas reservadas a desembargadores foram abertas com a aposentadoria do ministro Jorge Mussi e a morte do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Para essas vagas, 57 juízes se candidataram.