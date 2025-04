DELATOR DO PCC

STJ mantém prisão de policiais por envolvimento no caso Gritzbach

Defesa alega que eles não apresentam riscos

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou nesta sexta-feira (4) liberdade a quatro policiais militares que são suspeitos de envolvimento n o assassinato do empresário Vinícius Gritzbach, ex-colaborador e delator do PCC .>

Na decisão, o ministro entendeu que não há ilegalidades na decisão de primeira instância que determinou as prisões e concordou que há indícios de que os acusados integraram uma organização criminosa.>

Gritzbach foi morto a tiros na área externa do Aeroporto de Guarulhos, no dia 8 de novembro de 2024. Câmeras de segurança gravaram a ação dos criminosos. Um motorista de aplicativo que estava trabalhando no local também foi atingido e morreu.>