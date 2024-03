BRASIL

STJ nega anular júri que condenou Marcola a 152 anos de prisão por oito mortes no Carandiru

Em novembro do ano passado, a Corte estadual paulista negou pedido de revisão criminal da defesa de Marcola

Os ministros da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negaram, em sessão virtual, recurso da defesa de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, contra decisão que condenou o chefão do PCC à 152 anos de prisão pelo assassinato de oito presos durante rebelião no Carandiru, em 2001.