Suplente é preso por envolvimento em morte de vereador

Perla Ribeiro
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 09:10
O suplente de vereador em Magé, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, Mário Jorge Soares Gentil, o Mário Gentil (Solidariedade), foi preso nesta segunda-feira (22) por suspeita de envolvimento no assassinato do vereador Silmar Braga (PP), ocorrido em janeiro deste ano. A prisão aconteceu na casa de Gentil, em Duque de Caxias, também na Baixada. As informações são do G1 RJ.
De acordo com informações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Gentil já era alvo da investigação e, no dia 12 de novembro, foi alvo de um mandado de busca e apreensão no inquérito que investiga a morte de Silmar. Na ocasião, os agentes apreenderam sete armas de fogo registradas em nome do investigado, munição, carregadores, radiocomunicadores, uma máquina de contar dinheiro, anotações financeiras, documentos e dois celulares.
Não foi informado de que forma Mário Jorge Soares Gentil participou do crime. No entanto, de acordo com a DHBF, por causa da gravidade do caso, do risco à investigação e para garantir a conclusão das diligências, a especializada pediu a prisão temporária, que foi autorizada pela Justiça do RJ por 30 dias.
O então vereador Silmar, 50, foi morto a tiros na porta de casa, no bairro Nova Marília, em Magé, no dia 20 de janeiro. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal de Magé, mas não resistiu aos ferimentos. Braga estava no quinto mandato consecutivo desde 2008. Ele deixou a esposa e três filhos. A atuação politica de Mário Jorge é no mesmo bairro onde Silmar morava.