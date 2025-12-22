INVESTIGAÇÃO

Suplente é preso por envolvimento em morte de vereador

Vereador morto estava no quinto mandato e morava no mesmo bairro de atuação política do suplente preso

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 09:10

Suplente é preso por envolvimento em morte de vereador Crédito: Reprodução/TV Globo

O suplente de vereador em Magé, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, Mário Jorge Soares Gentil, o Mário Gentil (Solidariedade), foi preso nesta segunda-feira (22) por suspeita de envolvimento no assassinato do vereador Silmar Braga (PP), ocorrido em janeiro deste ano. A prisão aconteceu na casa de Gentil, em Duque de Caxias, também na Baixada. As informações são do G1 RJ.

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Gentil já era alvo da investigação e, no dia 12 de novembro, foi alvo de um mandado de busca e apreensão no inquérito que investiga a morte de Silmar. Na ocasião, os agentes apreenderam sete armas de fogo registradas em nome do investigado, munição, carregadores, radiocomunicadores, uma máquina de contar dinheiro, anotações financeiras, documentos e dois celulares.

Não foi informado de que forma Mário Jorge Soares Gentil participou do crime. No entanto, de acordo com a DHBF, por causa da gravidade do caso, do risco à investigação e para garantir a conclusão das diligências, a especializada pediu a prisão temporária, que foi autorizada pela Justiça do RJ por 30 dias.