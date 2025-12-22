Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suplente é preso por envolvimento em morte de vereador

Vereador morto estava no quinto mandato e morava no mesmo bairro de atuação política do suplente preso

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 09:10

Suplente é preso por envolvimento em morte de vereador
Suplente é preso por envolvimento em morte de vereador Crédito: Reprodução/TV Globo

O suplente de vereador em Magé, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, Mário Jorge Soares Gentil, o Mário Gentil (Solidariedade), foi preso nesta segunda-feira (22) por suspeita de envolvimento no assassinato do vereador Silmar Braga (PP), ocorrido em janeiro deste ano. A prisão aconteceu na casa de Gentil, em Duque de Caxias, também na Baixada. As informações são do G1 RJ.

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Gentil já era alvo da investigação e, no dia 12 de novembro, foi alvo de um mandado de busca e apreensão no inquérito que investiga a morte de Silmar. Na ocasião, os agentes apreenderam sete armas de fogo registradas em nome do investigado, munição, carregadores, radiocomunicadores, uma máquina de contar dinheiro, anotações financeiras, documentos e dois celulares.

Não foi informado de que forma Mário Jorge Soares Gentil participou do crime. No entanto, de acordo com a DHBF, por causa da gravidade do caso, do risco à investigação e para garantir a conclusão das diligências, a especializada pediu a prisão temporária, que foi autorizada pela Justiça do RJ por 30 dias.

O então vereador Silmar, 50, foi morto a tiros na porta de casa, no bairro Nova Marília, em Magé, no dia 20 de janeiro. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal de Magé, mas não resistiu aos ferimentos. Braga estava no quinto mandato consecutivo desde 2008. Ele deixou a esposa e três filhos. A atuação politica de Mário Jorge é no mesmo bairro onde Silmar morava.

Mais recentes

Imagem - Mãe é presa suspeita de retirar tubo de traqueostomia e matar filho

Mãe é presa suspeita de retirar tubo de traqueostomia e matar filho
Imagem - Polêmica de boicote: saiba quem são os donos das Havaianas

Polêmica de boicote: saiba quem são os donos das Havaianas
Imagem - Havaianas canceladas? Entenda tentativa de boicote à marca brasileira

Havaianas canceladas? Entenda tentativa de boicote à marca brasileira

MAIS LIDAS

Imagem - Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa
01

Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa

Imagem - Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco
02

Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco

Imagem - Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (22 de dezembro): desacelere o ritmo e preste atenção aos sinais sutis que vêm do coração
03

Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (22 de dezembro): desacelere o ritmo e preste atenção aos sinais sutis que vêm do coração

Imagem - Havaianas canceladas? Entenda tentativa de boicote à marca brasileira
04

Havaianas canceladas? Entenda tentativa de boicote à marca brasileira