'INSEPARÁVEIS'

Suspeita de racha: amigas morrem atropeladas na faixa de pedestre

Motorista de 26 anos foi detido por homicídio com dolo eventual

Carol Neves

Publicado em 10 de abril de 2025 às 09:58

Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa morreram Crédito: Reproduçaõ

Duas amigas de 18 anos perderam a vida na noite de quarta-feira (9) ao serem atropeladas enquanto atravessavam a Avenida Goiás, principal via de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa foram arremessadas a mais de 50 metros após serem atingidas por um Honda Civic. Testemunhas relataram que o motorista, Brendo dos Santos Sampaio, de 26 anos, parecia estar envolvido em uma corrida ilegal com outro veículo momentos antes do acidente. As informações são do G1. >

As imagens de câmeras de segurança mostram que as jovens atravessavam a rua quando o semáforo estava vermelho para pedestres. Já a defesa do motorista, estudante de direito, alega que ele passou pelo cruzamento com o sinal verde e não as viu. A Secretaria de Segurança Pública, no entanto, afirma que as imagens indicam alta velocidade. O teste do bafômetro descartou alcoolemia, mas Brendo foi detido e responderá por homicídio com dolo eventual, já que o boletim de ocorrência aponta que ele assumiu o risco ao dirigir de forma perigosa. >

Segundo relatos incluídos no BO, uma testemunha afirmou ter visto o Civic e um Onix branco acelerando bruscamente após um semáforo, como em uma disputa de racha. Minutos depois, as jovens foram encontradas sem vida no asfalto. As vítimas, descritas como "amigas inseparáveis" pela mãe de Isabelli, voltavam de uma comemoração por um novo emprego quando o acidente ocorreu. O carro envolvido ficou completamente destruído com o impacto. >