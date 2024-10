CRIME EM SP

Suspeito baleado em tentativa de assalto que deixou delegado morto está paraplégico

Delegado reagiu e trocou tiros com bandidos; o suspeito Enzo Campos, de 24 anos, está internado sob custódia

Enzo Wagner Lima Campos, de 24 anos, um dos suspeitos de assassinar o delegado Mauro Guimarães Soares, está paraplégico, de acordo com a polícia de São Paulo. Ele permanece internado no Hospital Universitário da USP, zona oeste da capital, sob escolta policial.

O delegado de classe especial, de 59 anos, morreu após ser baleado no peito durante tentativa de assalto no sábado, 21, na Vila Romana, zona oeste de São Paulo.

Enquanto caminhava com a mulher, Ana Paula Soares, que também é policial, o delegado reagiu ao ser abordado por dois bandidos numa moto, segundo testemunhas.

Outro suspeito pelo crime, Jeferson da Silva Teixeira, foi preso na cidade de Extrema, no sul de Minas Gerais. A Polícia Militar informou que o suspeito, de 29 anos, foi abordado junto com outro indivíduo em frente a um bar, no bairro Bela Vista, consumindo drogas.