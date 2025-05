CRIME

Suspeito de integrar grupo de extermínio e assassinar advogado se vestiu de padre para conhecer a vítima

Cinco pessoas foram presas pela Polícia Federal na investigação do caso

Antônio Gomes da Silva, que é investigado por integrar um grupo de extermínio e matar o advogado Rodrigo Zampieri, se vestiu de padre para conhecer a vítima. Ele foi preso nesta quarta-feira (28), em Cuiabá, durante uma operação da Polícia Federal. De acordo com informações do G1, os dois se conheceram algumas semanas antes do crime. >

No entanto, as circunstâncias exatas desse encontro não foram divulgadas. Além de Antônio, outros quatro suspeitos de serem mandantes e coautores do assassinato também foram presos na operação desta quarta. Rodrigo Zampieri era um advogado que atuava em processos relacionados à posse de terra. Ele foi morto com 10 tiros em 2023, dentro do próprio carro, em frente ao escritório onde trabalhava. >