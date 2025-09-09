Acesse sua conta
Suspeito é detido após queimar dez banheiros químicos na Esplanada, no DF

Ninguém ficou ferido

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:37

Área onde estavam banheiros queimados
Área onde estavam banheiros queimados Crédito: Corpo de Bombeiros Militar do DF/Divulgação

Dez banheiros químicos instalados na Esplanada dos Ministérios foram destruídos por um incêndio no fim da manhã desta segunda-feira (9), em Brasília. O local fica a cerca de dois quilômetros do Supremo Tribunal Federal, que nesta semana julga o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete acusados de participação na trama golpista.

A Polícia Civil do Distrito Federal levou um homem suspeito de envolvimento para o 5º DP. Seu nome não foi divulgado. Fontes da segurança afirmaram reservadamente que os indícios apontam para ação criminosa. A Secretaria de Segurança Pública determinou que uma equipe de peritos vá ao local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas duraram em torno de 15 minutos e começaram na parte superior dos banheiros. Como o fogo se espalhou muito rapidamente, há a hipótese de que tenha sido utilizado combustível líquido em mais de uma cabine. "Chegando ao local, a equipe se deparou com intensa fumaça e chamas altas. Imediatamente, os militares armaram linhas de mangueiras e iniciaram o combate direto ao fogo, em poucos minutos as chamas foram rapidamente controladas e extintas. Só depois pôde se constatar que se tratava de aproximadamente 10 banheiros químicos", informou a corporação.

Ninguém ficou ferido. O secretário-executivo da SSP-DF, Alexandre Patury, acompanhou a ocorrência e disse que imagens de câmeras de vigilância da Esplanada serão analisadas. A Polícia Militar, que já fazia a segurança do STF, enviou quatro viaturas ao local.

Os banheiros haviam sido montados para atender ao público durante as celebrações do Dia da Independência, no domingo (7). O incêndio ocorreu no canteiro central da Esplanada, entre o Museu Nacional e o Setor de Autarquias Norte.

