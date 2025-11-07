Acesse sua conta
Suspeito é preso após ameaçar família e postar que 'leis não funcionam' no Brasil

Mensagem dele ironizando a legislação foi feita em rede social antes de ser detido

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 16:08

Policiais do Paraná
Policiais do Paraná Crédito: Fábio Dias / EPR/Arquivo

Um homem de 47 anos foi preso preventivamente nesta quinta-feira (6) entre as cidades de Teixeira Soares e Palmeira, no Paraná, após ameaçar familiares e desrespeitar medidas protetivas impostas pela Justiça. Ele foi detido depois de ironizar nas redes sociais a polícia e a Justiça brasileiras, afirmando que no país "as leis não funcionam". 

De acordo com o delegado Wesley Vinícius, responsável pela investigação, o suspeito já tinha um histórico de comportamento agressivo e reincidente. “A análise do histórico criminal revelou um padrão de violência, com diversos processos envolvendo ameaças, violações de domicílio e investigações por outros crimes, evidenciando comportamento agressivo e desrespeito às determinações judiciais”, afirmou ao portal G1.

As investigações indicam que ele vinha ameaçando a irmã e outros parentes, além de praticar violência psicológica contra uma criança de nove anos, que desenvolveu crises de ansiedade após contato com o homem. Mesmo submetido a medidas protetivas de urgência, o suspeito continuava descumprindo as determinações judiciais.

“O investigado já estava submetido a medidas protetivas de urgência, as quais vinha descumprindo sistematicamente, conforme demonstrado em boletins de ocorrência e depoimentos colhidos durante as investigações. O comportamento incluía retorno reiterado à residência dos familiares, novas ameaças e tentativas de intimidação”, explicou o delegado.

Nas redes sociais, o homem chegou a ironizar as medidas protetivas e a questionar o funcionamento da Justiça. “Só fico pensando: porque ficam se escondendo atrás de medida protetiva e não vêm bater de frente comigo? E não se esqueçam: estamos no Brasil, as leis não funcionam. Em vez de fazer medida, venham bater de frente comigo e parem de colocar indireta, sabem que eu estou aí todo final de semana, é só me chamar…”, diz em uma publicação.

O suspeito foi autuado por ameaça, descumprimento de medidas protetivas de urgência e violência psicológica no contexto de violência doméstica e familiar.

