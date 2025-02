PERDEU DINHEIRO

'Te amo, paixão': Veja a conversa entre falso Elon Musk e brasileira que perdeu R$ 150 mil em golpe

Ela acreditava estar namorando o bilionário sul-africano

A idosa que perdeu mais de R$ 150 mil depois de cair em um golpe e acreditar que estava namorando o bilionário sul-africano Elon Musk salvou o contato do golpistas como "My Love Musk" (meu amor Musk, em tradução livre). A moradora de Formosa, no entorno do Distrito Federal, conversou por meses com o golpista - que a polícia acredita fazer parte de uma sofisticada quadrilha. O caso foi denunciado pelo filho da vítima, que procurou a Polícia Civil.>