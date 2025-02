GOLPE

Idosa perde mais de R$ 150 mil para falso Elon Musk

Vítima acreditava que estava em relacionamento com bilionário e fez dois empréstimos para ele

O filho da vítima descobriu o golpe e denunciou o caso a polícia goiana. De acordo com a Polícia Civil do estado, o suspeito de aplicar o golpe na idosa ainda não foi identificado. Segundo o delegado que investiga o caso, a vítima fez dois empréstimos: um no valor de R$ 62 mil e outro no valor de R$ 92 mil.>