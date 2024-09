MORADORA DO PARANÁ

Idosa perde R$ 4 mil em golpe após acreditar que namorava Elon Musk

Investigação apurou que as ligações eram provenientes de um telefone celular com código internacional da Nigéria

Uma idosa de 79 anos, moradora de Toledo, no Paraná, perdeu R$ 4 mil em um golpe após acreditar que estava namorando o empresário Elon Musk, bilionário do ramo da tecnologia. Ela chamou a atenção ao tentar usar cartões de crédito da empresa Apple em um supermercado da cidade. Questionada pelo gerente, a mulher disse que os cartões seriam para o namorado - supostamente Elon Musk.

Com a suspeita de que a idosa estava sendo vítima de um golpe, a Polícia Militar foi acionada. Aos policiais, ela repetiu a mesma história. O caso foi levado à Polícia Civil.

Segundo o delegado Rodrigo Baptista Santos, a idosa relatou que comprava os cartões da empresa do namorado dela, Elon Musk, quando na verdade Musk é dono de outras companhias, como a espacial SpaceX, a automotiva Tesla e a rede social X.

O empresário está em evidência no Brasil atualmente devido às sanções impostas ao X, antigo Twitter, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Segundo o delegado, a mulher informou ter gastado cerca de R$ 4 mil em cartões para "ajudar a empresa do namorado". A pedido dele, ela fotografava os cartões e enviava as fotos para o golpista. O suposto Elon Musk havia prometido vir ao Brasil e recompensá-la com uma grande soma em dólares.