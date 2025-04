CRIME

Tenente-coronel da PM é encontrado morto com mãos amarradas dentro de casa

Corpo foi encontrado pelo sobrinho da vítima

Segundo relatos da Polícia Militar, o militar vivia sozinho. Um sobrinho, ao sentir sua falta, foi até a casa por volta das 12h e o encontrou sem vida na cama, com marcas de violência. "Ele estava com as mãos amarradas e a boca amordaçada", informou a polícia, segundo o G1. Até o momento, não há confirmação sobre itens roubados do local, nem detalhes sobre possíveis suspeitos. >