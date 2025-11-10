Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Terapeutas da sacanagem oferecem 'xerecada da alegria' em clínica

A fachada “terapêutica” desmorona na hora em que o cliente atravessa a porta de vidro fumê e pisa no pequeno, mas eficaz, paraíso libertino

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 10:00

Clínica fica no DF
Clínica fica no DF Crédito: Reprodução

Sob a fachada discreta de uma “clínica de massoterapia”, no subsolo de uma movimentada quadra comercial da Asa Norte, pulsa um universo de prazer tarifado, em que a palavra “terapeuta” ganha significado bem mais apimentado.

O que o local anuncia como refúgio de bem-estar com serviços de massoterapia e acolhimento, destacando “ambiente reservado”, “toalhas higienizadas” e “atendimento profissional”, rapidamente se revela um engenhoso esquema de serviços sexuais, cuidadosamente embalado em uma roupagem de discrição e saúde. No fim das contas, o discurso terapêutico serve como fachada para ofertar “rapidinhas” na hora do almoço ou no fim do expediente, sempre de olho na clientela da Esplanada dos Ministérios. A casa de massagem investe pesado no véu da decência. Pelo WhatsApp, o estabelecimento garante entrada recatada e salas privativas. A logística de acesso, minuciosamente detalhada, é o primeiro sinal da natureza sigilosa do negócio.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Mais recentes

Imagem - Influenciador caminhoneiro morre após carreta cair em ribanceira em estrada

Influenciador caminhoneiro morre após carreta cair em ribanceira em estrada
Imagem - Policial penal é morta e muro da casa recebe pichações  de “X9” e “CV”

Policial penal é morta e muro da casa recebe pichações  de “X9” e “CV”
Imagem - Sem biometria, beneficiários do INSS podem perder auxílio neste mês

Sem biometria, beneficiários do INSS podem perder auxílio neste mês

MAIS LIDAS

Imagem - Ameaça, invasão e briga por fazenda: vereador morto na Bahia acumulava registros policiais
01

Ameaça, invasão e briga por fazenda: vereador morto na Bahia acumulava registros policiais

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância
02

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância

Imagem - Nubank demite 12 funcionários após briga em reunião por mudança no home office
03

Nubank demite 12 funcionários após briga em reunião por mudança no home office

Imagem - Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina
04

Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina