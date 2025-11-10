DF

Terapeutas da sacanagem oferecem 'xerecada da alegria' em clínica

A fachada “terapêutica” desmorona na hora em que o cliente atravessa a porta de vidro fumê e pisa no pequeno, mas eficaz, paraíso libertino

Sob a fachada discreta de uma “clínica de massoterapia”, no subsolo de uma movimentada quadra comercial da Asa Norte, pulsa um universo de prazer tarifado, em que a palavra “terapeuta” ganha significado bem mais apimentado.

O que o local anuncia como refúgio de bem-estar com serviços de massoterapia e acolhimento, destacando “ambiente reservado”, “toalhas higienizadas” e “atendimento profissional”, rapidamente se revela um engenhoso esquema de serviços sexuais, cuidadosamente embalado em uma roupagem de discrição e saúde. No fim das contas, o discurso terapêutico serve como fachada para ofertar “rapidinhas” na hora do almoço ou no fim do expediente, sempre de olho na clientela da Esplanada dos Ministérios. A casa de massagem investe pesado no véu da decência. Pelo WhatsApp, o estabelecimento garante entrada recatada e salas privativas. A logística de acesso, minuciosamente detalhada, é o primeiro sinal da natureza sigilosa do negócio.