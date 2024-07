CONDENADO

Thiago Brennand consegue habeas corpus no TJ-SP, mas seguirá preso em Tremembé

O empresário Thiago Antonio Brennand Tavares da Silva Fernandes Vieira conseguiu um habeas corpus (HC) nesta quinta-feira (11), junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) no caso da agressão contra uma mulher em uma academia da capital paulista. Ele, no entanto, permanecerá preso na Penitenciária 2, de Tremembé, por ter sido condenado em outras duas ações criminais. As penas somadas giram em torno de 20 anos de reclusão.