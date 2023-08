Tiktoker volta à prisão após 'personalizar' tornozeleira: 'Doidinha'

A tiktoker Camila Fogaça de Almeida, 33, retornou à prisão após publicar uma série de vídeos "personalizando" a tornozeleira eletrônica com adereços similares a cristais. Ela estava em regime domiciliar há um ano e sete meses. "Sou uma pessoa alegre, divertida e costumam me chamar de doidinha. Posso estar indo, mas vou vortar (sic). Não deixem de curtirem, de comentar. Se puderem compartilhar aí para eu não ser esquecida... (risos) Acredito que não vou ser, acredito que vai ser um período curto. Só uma tempestade. Ela vai passar e eu vou voltar mais forte", afirmou a jovem, que foi condenada a 11 anos por tráfico de drogas.

Na terça-feira, o irmão de Camila publicou no perfil dela que a jovem já havia voltado ao regime fechado. Antes de retornar ao cárcere, ela gravou uma série de vídeos que estão sendo publicados aos poucos.

"Não vai ser fácil para mim (voltar à prisão). Começo a falar e choro. Não tenho medo. A vida é assim, infelizmente. Cadeia não é um bicho de sete cabeças. Se você souber tirar uns dias, você consegue tirar uns dias da melhor forma porque sou uma pessoa alegre, mesmo sofrendo eu acabo me divertindo. Começo a pensar que lá na frente Deus vai fazer o melhor na minha vida", afirmou a jovem.

No dia em que a decisão saiu, ela revelou sentir medo de voltar à prisão. E pediu: "Se você não me segue, me segue aí e ore por mim."