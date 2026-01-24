Acesse sua conta
Trabalhador morre após choque elétrico durante montagem de show de Murilo Huff

Técnico caiu de cerca de seis metros enquanto instalava equipamentos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 19:01

Socorristas passaram mais de 1h tentando reanimar trabalhador
Socorristas passaram mais de 1h tentando reanimar trabalhador Crédito: Saer-Fron/ Divulgação

Após cerca de 1h20 de tentativas de reanimação, um homem de 28 anos morreu no local onde trabalhava na tarde deste sábado (24), em Chapecó, interior de Santa Catarina. A vítima sofreu um choque elétrico e caiu de aproximadamente seis metros durante a montagem da estrutura de um show que teria o cantor Murilo Huff como atração principal.

De acordo com o Serviço AeroPolicial de Fronteira (SAER-Fron), da Polícia Civil, a equipe chegou ao pavilhão 1 da Efapi junto com o Samu quando o trabalhador já estava sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros, em parada cardiorrespiratória. Os socorristas assumiram a ocorrência e realizaram manobras de reanimação, mas o óbito foi confirmado ainda no local.

Segundo o portal G1, o homem foi identificado como Marcos Prazido. Ele atuava na instalação de equipamentos de som no evento Espetinho dos Guris. Sem mencionar a morte, a organização informou o cancelamento da programação prevista para o dia.

Em nota, a Convention Chapecó, entidade que reúne empresas do setor de turismo e organização de eventos da região, manifestou pesar e solidariedade aos familiares e amigos de Marcos, conhecido como Marquinhos.

"Mais do que um grande profissional, perdemos um ser humano extraordinário: sempre solícito, incansável e alegre. Marquinhos marcou todos que tiveram o privilégio de conviver!", diz trecho do comunicado.

