SANTA CATARINA

Trabalhador morre após choque elétrico durante montagem de show de Murilo Huff

Técnico caiu de cerca de seis metros enquanto instalava equipamentos

Carol Neves

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 19:01

Socorristas passaram mais de 1h tentando reanimar trabalhador Crédito: Saer-Fron/ Divulgação

Após cerca de 1h20 de tentativas de reanimação, um homem de 28 anos morreu no local onde trabalhava na tarde deste sábado (24), em Chapecó, interior de Santa Catarina. A vítima sofreu um choque elétrico e caiu de aproximadamente seis metros durante a montagem da estrutura de um show que teria o cantor Murilo Huff como atração principal.

De acordo com o Serviço AeroPolicial de Fronteira (SAER-Fron), da Polícia Civil, a equipe chegou ao pavilhão 1 da Efapi junto com o Samu quando o trabalhador já estava sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros, em parada cardiorrespiratória. Os socorristas assumiram a ocorrência e realizaram manobras de reanimação, mas o óbito foi confirmado ainda no local.

Segundo o portal G1, o homem foi identificado como Marcos Prazido. Ele atuava na instalação de equipamentos de som no evento Espetinho dos Guris. Sem mencionar a morte, a organização informou o cancelamento da programação prevista para o dia.

Em nota, a Convention Chapecó, entidade que reúne empresas do setor de turismo e organização de eventos da região, manifestou pesar e solidariedade aos familiares e amigos de Marcos, conhecido como Marquinhos.