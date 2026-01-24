Acesse sua conta
Suspeito de assaltar a jornalista Maria Prata, esposa de Pedro Bial, é preso em São Paulo

A jornalista e a filha foram abordadas por um homem armado enquanto caminhavam por uma rua residencial no bairro da Lapa

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 21:09

Maria Prata, esposa de Pedro Bial, foi assaltada ao lado da filha caçula, Dora
Maria Prata, esposa de Pedro Bial, foi assaltada ao lado da filha caçula, Dora Crédito: Reprodução

A polícia prendeu neste sábado (24) um homem suspeito de fazer parte do assalto à jornalista Maria Prata, esposa do apresentador Pedro Bial, da TV Globo. O crime foi registrado na sexta-feira (23). Imagens do momento foram compartilhadas pela vítima, que foi abordada enquanto caminhava com a filha no bairro da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo.

O suspeito preso estava em outra moto, fazendo a cobertura do assaltante, segundo informações do g1 de São Paulo. O homem foi identificado como Pablo Yuri, de 19 anos. Ele foi localizado por uma imagem de uma câmera de segurança. 

O assalto aconteceu na Rua Álvaro Martins, onde a jornalista andava com a filha Dora, de 6 anos, por volta das 11h50. Elas foram abordadas por um motociclista disfarçado de entregador de comida, que estava armado e exigiu o celular e joias da jornalista. 

Nas redes sociais, Maria Prata compartilhou um relato sobre o crime. No desabafo, Maria explicou que não estava usando o celular e nem estava em uma situação de risco aparente. "Hoje foi comigo. Essa imagem sem som que vemos repetidamente no feed: uma câmera de segurança, um motoqueiro de capacete e mochila de entregas, uma arma, alguém sendo assaltado na rua", escreveu.

"Agora esse alguém era eu. Com minha caçula colada em mim. E com som, que não sai da minha cabeça. Não estava com celular na mão. Não estava 'dando bobeira' num 'lugar perigoso'. Estacionei o carro em uma rua residencial (fofa, de casinhas geminadas, na Lapa) e estava andando 20 m até a casa para onde íamos", continuou.

