Tratamento para dermatite atópica passa a ser oferecido pelo SUS; saiba como

Medida foi publicada no Diário Oficial da União

Pacientes que possuem dermatite atópica poderão contar com tratamento integral gratuito através do Sistema Único de Saúde (SUS). Três novos medicamentos foram incorporados, segundo consta no Diário Oficial de terça-feira (27). A condição crônica é caracterizada por coceiras e inflamações graves na pele. >

A partir de agora, quem convive com a doença pode receber mais duas pomadas para a pele (tacrolimo e furoato de mometasona) e um medicamento oral (metotrexato). As novidades permitem o cuidado desde as fases iniciais até quadros mais graves da doença e foram autorizadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).>