ARTIGO

A influência do ambiente na dermatite atópica

Na primavera, com as mudanças ambientais e climáticas, observa-se o aumento do pólen e outros alérgenos do ar. Na pele menos protegida, como é o caso da dermatite atópica, esses componentes penetram com mais facilidade, podendo desencadear o processo inflamatório característico dessa doença e o surgimento ou piora dos seus sintomas. Além disso, a temperatura elevada, característica das próximas estações, leva a maior frequência de banhos, promovendo o ressecamento da pele e a sudorese intensa que irrita ainda mais as áreas afetadas, amplificando a coceira, e estabelecendo assim um ciclo de inflamação e dificuldade do controle dessa condição.

Medidas simples do dia a dia, como aumentar a ingestão de água, optar por banhos mornos rápidos e sem o uso excessivo de sabonetes. Outra dica de ouro é aplicar o hidratante logo após a higienização, com a pele ainda um pouco úmida para facilitar a absorção do produto. Usar roupas com tecidos leves, como algodão, lavadas com sabão neutro, sem adicionar amaciantes perfumados também ajuda a controlar as crises. Manter a casa limpa e livre de poeira, lavando as roupas de cama e aspirando móveis com frequência, deve ser primordial. Além disso, realize o acompanhamento regular com o dermatologista de sua preferência, ajuste a sua rotina e aproveite as estações mais esperadas do ano com maior tranquilidade e conforto.