ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Treinador de futebol é preso acusado de presentear crianças para cometer crimes sexuais

Após conquistar a confiança das vítimas, o acusado as convidava para sua casa

Um treinador de futebol de 53 anos foi preso, no bairro Mangabeiras, em Maceió, no estado de Alagoas, acusado de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu após uma das vítimas, acompanhada da mãe, informar na delegacia que o treinador de futebol oferecia presentes e dinheiro para atrair crianças, como chuteiras, roupas do time, celular, chapéu, corrente de prata, chinelo de marca. Após conquistar a confiança das vítimas, o acusado as convidava para sua casa e, lá, pedia que elas tirassem as roupas para a prática de atos sexuais. A ação, que resultou na prisão do infrator, foi comandada pelo delegado Pedro Henrique, dando cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela 14º Vara Criminal da Capital. >