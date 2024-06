COLISÃO

Três morrem em acidente de carro que tentou desviar de vaca solta no interior de SP

Motorista, ao tentar desviar do animal, colidiu com um ônibus

Da Redação

Publicado em 27 de junho de 2024 às 12:39

Três pessoas - de 27, 39 e 58 anos - morreram em um acidente de trânsito ao tentarem desviar de uma vaca que andava solta pela Estrada do Patrimônio, na zona rural de Brotas (SP), nesta terça-feira, 25.

Elas estavam em um Ford Ecosport. A motorista, ao tentar desviar do animal, colidiu com um ônibus que vinha no sentido contrário (a pista é simples e "mão dupla"). Um homem, de 38 anos, que também estava no carro, ficou ferido em estado grave.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente aconteceu por volta das 18h30 da terça-feira e o carro trafegava no sentido sul quando se deparou com o animal. A colisão com o ônibus, que levava 20 pessoas, foi frontal. Foi necessário um trator da prefeitura de Brotas para separar o Ecosport do ônibus.

Ainda conforme o órgão estadual, as quatro pessoas que estavam no carro foram resgatadas com vida, em estado gravíssimo. Três morreram no hospital - as autoridades não divulgaram os nomes e confirmaram apenas que a motorista era uma mulher. Um homem de 38 anos, que estava no banco de trás, segue internado em estado grave.

Duas pessoas que estavam no ônibus tiveram ferimentos leves e também foram levadas ao hospital. A vaca morreu e foi enterrada no canteiro lateral da pista.

"O local foi preservado para perícia. (...) O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no plantão da Delegacia Seccional de Rio Claro", afirmou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.