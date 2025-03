CRIME BÁRBARO

Tronco e braços de mulher esquartejada foram enterrados em parque

A vítima é Thalita Marques Berquó Ramos, de 36 anos

O tronco e os braços da mulher que foi esquartejada no Distrito Federal foram achados enterrados em um parque do Guará. A cabeça e as pernas dela foram jogadas no esgoto e encontradas na Estação de Tratamento de Esgoto da Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal (Caesb), no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), próximo à Vila Telebrasília.>