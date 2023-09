Uber lança assinatura com cashback de 10% e recompensa por atraso

A Uber acaba de lançar, nesta terça-feira (19), seu novo programa de assinatura no Brasil, o Uber One. A iniciativa chega para substituir o Uber Pass, que será encerrado, e custa R$ 19,90 por mês ou R$ 198 no plano anual.



De acordo com informações divulgadas pela companhia, os usuários do Uber One terão acesso a cashback de 10% em créditos Uber para todas as viagens na plataforma, exceto na modalidade Uber Moto.



O programa inclui também entrega grátis em compras acima de R$ 100 de mercados, farmácias e demais lojas especializadas disponíveis no aplicativo. Além disso, prevê ainda R$ 15 em créditos Uber se um pedido chegar depois do limite de previsão de entrega estimado, assim como acesso ao suporte em tempo real, via chat.