ACIDENTE

Última desaparecida em naufrágio é encontrada morta em SP

Aline Tamara Moreira de Amorim, de 37 anos, foi encontrada nesta sexta-feira (04)

Da Redação

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 18:05

Aline Tamara Moreira de Amorim Crédito: Reprodução

Após o naufrágio de uma lancha em são Vicente, no litoral de São Paulo, o corpo da última pessoa a bordo do veículo aquático foi localizado. Aline Tamara Moreira de Amorim, de 37 anos, foi encontrada nesta sexta-feira (04).

O corpo da mulher foi localizado entres praias do Parque Xixová. No último domingo (29), Aline e mais seis pessoas estavam no barco quando ele afundou na Garganta do Diabo, local conhecido pela alta incidência de acidentes. Duas tripulantes da embarcação eram amigas de Aline. Juntas, elas chegaram a publicar fotos em redes sociais durante a festa na lancha. Ambas já haviam sido encontradas, bem como os outros quatro náufragos. Além de Aline, a amiga Beatriz Tavares da Silva Faria, de 27 anos, também foi encontrada sem vida.

De acordo com informações do UOL, o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) foi até o local par fazer o resgate das vítimas. "Devido termos apenas uma ocorrência em aberto de desaparecimento nas águas e ser do sexo feminino, acreditamos ser a Aline", informa a nota do GBMr enviada ao portal.

A Capitania dos Portos de São Paulo (CPS) informou que os documentos da embarcação foram perdidos durante o naufrágio, mas há uma investigação em aberto para apurar se o barco estava regular.