DO TELHADO À FAMA

Um ano depois de enchentes, cavalo Caramelo vira ícone nas redes e símbolo de esperança

Animal hoje sob cuidados especiais em universidade e conquista milhares de fãs on-line

Carol Neves

Publicado em 29 de abril de 2025 às 09:04

Caramelo hoje vive em universidade Crédito: Reprodução

A crina bem cuidada e a rotina monitorada por especialistas não deixam transparecer o passado de abandono. Um ano após sobreviver ilhado no telhado de uma casa em Canoas, durante a maior enchente já registrada no Rio Grande do Sul, o cavalo Caramelo vive uma nova fase. Adotado por uma universidade, o animal virou estrela nas redes sociais e símbolo de resistência em tempos de tragédia.>

A operação de resgate, feita por bombeiros de São Paulo, foi transmitida ao vivo e acompanhada por milhões de pessoas. Desde então, Caramelo trocou o cenário de desastre pelo acolhimento da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, onde agora recebe atenção diária de estudantes e especialistas. O cavalo se tornou uma figura pública: tem um perfil no Instagram com mais de 100 mil seguidores, onde aparece em fotos, vídeos e até participa de tendências virais.>

A rotina do novo "influenciador" é acompanhada de perto. Ele recebe alimentação controlada, com ração rica em nutrientes, além de ter acesso livre a feno de alfafa e pasto. Segundo o veterinário Henrique Mondardo, responsável por seu acompanhamento desde o resgate, o animal chegou com indícios de maus-tratos, desnutrido e desidratado, mas apresenta hoje um bom estado de saúde.>

Mesmo com a fama, o contato de Caramelo com pessoas é restrito, já que ele demonstrou comportamentos agressivos, algo que pode estar relacionado a experiências negativas com antigos donos. Ele também não interage com outros cavalos, por ser um garanhão territorialista — característica comum entre reprodutores.>

Apesar dessas limitações, Caramelo não deixa de se relacionar com celebridades: já recebeu um presente do cantor Grelo em um amigo secreto promovido pela TV Globo e foi homenageado pela cantora Adriana Calcanhotto durante um show em Porto Alegre.>