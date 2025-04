OPORTUNIDADE

Universidade anuncia concurso com 273 vagas para nível médio e superior; saiba mais

Vagas são para convocação imediata

A Fundação Universiade de Brasília fará concurso para preencher 273 vagas imediatas de nível intermediário e superior. Além dessas vagas, terá também a formação de cadastro reserva As inscrições começam na próxima sexta-feira (11) e seguem até o dia 30 de abril. O salário base é de R$ 4.967,04 para os cargos de nível superior, podendo ser acrescido de até R$ 3.725,28 de Incentivo à Qualificação (IQ) e benefícios. Já no caso dos cargos de nível médio, o salário base de R$ 3.029,90, podendo ser acrescido de até R$ 2.272,42 de IQ, além de benefícios. A carga horária é de 40 horas semanais para todos os cargos. >

A taxa de inscrição para as vagas de nível superior é de R$ 112,30 e para nível médio é de R$ 66,40 e pode ser paga até o dia 25 de maio. Já a aplicação das provas vai ocorrer no dia 29 de junho. As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de nível superior terão a duração de 4 horas e 30 minutos. Os candidatos serão avaliados na prova objetiva com 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. O edital foi publicado no dia 4 de abril e a empresa organizadora é a Cebraspe. >