ASTRONOMIA

Veja como observar passagem do 'Cometa do Século', que ficará visível em todo Brasil

O “cometa do século” ficará visível para a Terra nesta sexta-feira (27). Chamado de C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), o corpo celeste está cada vez mais próximo do Sol, e por isso, mais visível.

O C/2023 foi descoberto em janeiro de 2023 - daí o código que o nomeia - pelos observatórios de Tsuchinshan, na China, e ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), no Havaí.

Hoje, o cometa chegou ao seu periélio, ponto que fará com que ele possa ser visto pelos terrestres. Apesar da possibilidade, existe também o risco de desintegração, já que a passagem perto do Sol pode fragmentar sua composição de gelo e rochas. Caso sobreviva, o cometa ficará visível até o dia 7 de outubro.

A nitidez do cometa deve começar a cair a partir do dia 7 de outubro, quando ele ficará perto demais do Sol, sendo ofuscado pela estrela. O C/2023 estará em seu ponto mais próximo à Terra no dia 13 de outubro, mas menos iluminado, por estar mais afastado do Sol.