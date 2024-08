ASTRONOMIA

'Cometa do século' se aproxima da Terra; veja quando ele deve estar mais perto

O cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, conhecido como o cometa do século, estará mais próximo da Terra no dia 12 de outubro deste ano. Astrônomos ao redor do mundo estão esperançosos para que ele, descoberto no início de 2023, se torne visível a olho nu.

Nos últimos meses, ainda de acordo com o site, os observadores ficaram perplexos porque não notaram aumento de brilho do cometa ao se aproximar do sistema solar interno. No entanto, os cometas são notórios por serem imprevisíveis, segundo o site, sendo necessário aguardar mais um tempo para ver o que realmente vai acontecer com o cometa.