CONFIRA LISTA

Veja o ranking dos passaportes mais poderosos do mundo

O Brasil se mantém no top 20

O passaporte brasileiro permaneceu entre os 20 mais poderosos de 2025, ocupando a 17ª posição no ranking atualizado pela consultoria norte-americana Henley & Partners, publicado no início de fevereiro. No entanto, houve uma leve queda em comparação com o ano anterior. >

A Henley & Partners esclareceu que essa alteração afetou não só o Brasil, mas também outros países. Além do Brasil, passaportes de Hong Kong, Israel e Argentina ocupam a mesma 17ª posição, com acesso a 169 destinos.>

Os passaportes dos países asiáticos e europeus dominaram as primeiras colocações. Em primeiro lugar, ficou o passaporte de Singapura, com acesso livre a 193 destinos. Na segunda posição, estão os documentos da Coreia do Sul e do Japão, com 190 destinos disponíveis sem visto.>