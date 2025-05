FRAUDES

Veja os golpes mais comuns aplicados no Dia das Mães e como se proteger

Elevado número de vendas torna-se um atrativo considerável para os golpistas entrar em ação

Considerada uma das principais datas para o comércio, o Dia das Mães, celebrado neste domingo (11), movimenta milhões de reais no país. De acordo com dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado, as vendas subiram 6,8% em 2024, na comparação com o ano anterior. Mais do que deixar os comerciantes otimistas, a data também requer maior atenção de quem vai comprar. É que o elevado volume de vendas torna-se um atrativo considerável para os golpistas. Diante deste cenário, a Associação Brasileira de Bancos (ABBC) lançou a campanha Tem Cara de Golpe, destacando algumas das fraudes mais comuns praticadas pelos estelionatários e com orientações para a segurança das compras.>