SANTA CATARINA

Velejador grava últimos momentos antes de morrer no mar

Em vídeos, ele mostrou que passava por ventos e ondas fortes, pedindo socorro

Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 08:20

David Reiser Crédito: Reprodução

O velejador David Reiser, de 39 anos, morreu após o barco em que navegava virar em Navegantes, no litoral de Santa Catarina, na noite de sábado (6). Conhecido na região, ele era engenheiro de produção, artesão, ex-salva-vidas e também professor de construção naval na Associação Náutica de Itajaí (ANI).

Pouco antes do acidente, David compartilhou stories no Instagram mostrando a embarcação enfrentando vento e ondas fortes. Em um dos vídeos, afirmou: “Vou usar a vazante para ir na Barra e volto pelo lado de Navegantes. Voo bala, vamos ver se esse barco aguenta o tranco, entrei numa batedeira aqui”.

De acordo com os bombeiros militares, o chamado de emergência foi registrado por volta das 18h, depois que colegas da marina perderam contato com ele entre a Meia Praia e o molhe do Rio Itajaí-Açu. Já às 20h, a equipe encontrou o corpo boiando com colete salva-vidas, a cerca de 100 metros da embarcação virada. O velejador ainda teria pedido ajuda aos amigos, mas o socorro não conseguiu chegar a tempo.