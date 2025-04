SP

Vendedora é executada depois de denunciar atuação de milícia

Edineide foi baleada ao sair de casa para trabalhar; filha presenciou o crime

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem com boné se aproxima de Edineide, chama seu nome, ordena que ela não reaja e, logo em seguida, dispara. O autor do crime fugiu em um carro escuro que já o aguardava nas proximidades. >

Segundo informação do SBT, Edineide estava a caminho da Feirinha da Madrugada, no Brás, onde trabalhava como ambulante. O crime ocorreu na zona leste da cidade e foi presenciado por sua filha. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento na cabeça.>

De acordo com a polícia, a vítima havia colaborado com investigações sobre um grupo que cobrava valores semanais de ambulantes no Brás, prática que já levou alguns envolvidos à prisão no ano passado. Entre os detidos estava uma mulher conhecida como "Baronesa". >