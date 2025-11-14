FLAGRANTE

Vereador campeão de votos é preso transportando arma em nome de outra pessoa em carro oficial

Vereador não era alvo da operação, mas foi preso em flagrante após a polícia encontrar a arma no veículo que ele estava

Campeão de votos no município de São João de Meriti, na baixada fluminense, nas últimas eleições, o vereador Marcos Henrique Matos de Aquino (Republicanos) foi preso nesta sexta-feira (14), em mais uma etapa da Operação Contenção, contra a expansão do Comando Vermelho por territórios do RJ. Desta vez, equipes tentam cumprir 16 mandados de prisão e 33 de busca e apreensão em comunidades do município.

O vereador não era alvo da operação, mas foi preso em flagrante porque policiais encontraram no carro dele, com placa oficial da Câmara de Meriti, uma arma de fogo registrada no nome de outra pessoa e caixas de medicamentos de uso controlado. Um dos alvos da operação era o irmão dele, o empresário Luiz Paulo Matos de Aquino, contra quem havia mandado de busca. Luiz Paulo não foi encontrado em casa, mas o próprio Marcos foi ao endereço ao saber da operação e acabou flagrado.

A Câmara de Vereadores de São João de Meriti não comentou o caso. Já a defesa do vereador Marcos Aquino informou ao G1 RJ que os fatos “carecem de fundamento jurídico e revelam caráter arbitrário”. “A tentativa de vinculá-lo a condutas criminosas constitui perseguição política, motivada por seu trabalho firme, combativo e transparente em defesa dos interesses da população de São João de Meriti.”

Por fim, os advogados informaram que adotarão “todas as medidas legais cabíveis para garantir a imediata libertação do vereador e a preservação de sua honra e integridade”. Já o advogado de Luiz Paulo Aquino disse que “medidas jurídicas atualmente movidas contra ele têm caráter político e buscam desestabilizar sua imagem perante a sociedade civil”.

Ainda de acordo com a defesa, “a conduta ética e a atuação transparente do empresário afastam qualquer tentativa de associação indevida ou desrespeitosa ao seu nome.”



Participam das diligências agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-Cap), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Batalhão de Operação Policiais Especiais (Bope), com apoio de outras unidades. A operação é resultado de uma investigação policial da DRE-CAP desenvolvida por 11 meses.