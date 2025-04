HOMENAGEM

Vereador sugere criar “Dia do Patriota” no aniversário de Bolsonaro

Projeto causa protestos e acalorado debate

Uma proposta para criar o Dia Municipal do Patriota no dia 21 de março — data que coincide com o aniversário do ex-presidente Jair Bolsonaro — gerou forte repercussão e dividiu a cidade de Novo Hamburgo (RS). O projeto, de autoria do vereador Juliano Souto (PL), motivou manifestações de apoiadores e opositores que lotaram o plenário da Câmara Municipal nessa segunda-feira (7/4). Diante da pressão, Souto pediu vista de 15 dias para reavaliar a matéria.>