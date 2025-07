FLAGRANTE

Vereadora é presa após furtar duas lojas de roupa em menos de 24h

Câmeras dos estabelecimentos flagraram a vereadora colocando as peças na bolsa e saindo sem efetuar o pagamento

A vereadora Carla Andreia Dressler (PSDB), 41 anos, do Vale de São Domingos (MT), foi presa suspeita de furtar peças de roupas em uma loja fitness da Avenida Bom Jesus, no Centro de Pontes e Lacerda, a 483 km de Cuiabá, no Mato Grosso. No mesmo dia, ela prestou depoimento e foi liberada após o pagamento de fiança. O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento, localizado no centro da cidade, na última terça-feira (8). Nas imagens, a parlamentar, que é conhecida como Andreia do Pelé, aparece colocando as peças dentro da bolsa e saindo do estabelecimento sem efetuar o pagamento. As informações são do G1 MT. >