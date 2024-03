PONTE AÉREA

Viagens de Rui Costa à Bahia durante agenda internacional de Lula incomodam ministros

Ex-governador do estado tem vindo com frequência

As viagens do ministro da Casa Civil, Rui Costa, à Bahia durante as viagens ao exterior do presidente Lula têm incomodado os ministros, segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.