BARBARIDADE

Vídeo: facção invade velório e põe fogo no corpo de rival

Uma pessoa foi presa em flagrante

Um velório na Comunidade Bonfim, em Trairi (CE), foi alvo de um ato de violência na manhã desta terça-feira (1º). Criminosos invadiram a cerimônia e incendiaram o corpo de um homem que estava sendo sepultado. A vítima havia morrido um dia antes, em um confronto com a Polícia Militar. As informações são do G1.>

O homem cujo corpo foi incendiado no velório fazia parte de uma facção que se envolveu em um tiroteio com a PM na madrugada de segunda-feira (31), próximo ao cemitério de Santana do Acaraú, no norte do estado.>